В Стерлитамаке неизвестные сливают нечистоты в реку

В реку Стерлитамака неизвестные сливали нечистоты. Неприятный запах обнаружили местные жители. Активисты провели свое расследование и нашли трубу, из которой выливались отходы. Кто виноват – пока неясно.
Запах, к сожалению или к счастью, через экран не передать. Источник "ароматов" обнаружил директор станции туризма. Готовил программу для детской экскурсии. Маршрут пришлось изменить. Сергей Воронин запах узнал сразу.
Виновник ситуации пока неизвестен. Рядом несколько предприятий и жилые малосемейки.
Примерно в шести метрах от места слива есть ещё одна труба. Очевидно, что не использовалась. Она поменьше. Возможно, из-за размеров и перекрыли поток, потому что уже не справлялась со своими функциями.
Активисты сделали забор воды рядом с трубой и выше по течению. Взятые пробы планируют отдать на экспертизу и обратиться в природоохранную прокуратуру.
Ольховка – самая короткая река в Стерлитамаке (около 8 километров). Она впадает в реку Ашкадар. На берегу, по словам местных жителей, раньше часто ловили рыбаков-браконьеров. Возможно, в этом году улов будет меньше. В этом случае дело отнюдь не в добропорядочности.