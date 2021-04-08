В Стерлитамаке неизвестные сливают нечистоты в реку

В реку Стерлитамака неизвестные сливали нечистоты. Неприятный запах обнаружили местные жители. Активисты провели свое расследование и нашли трубу, из которой выливались отходы. Кто виноват – пока неясно.

Запах, к сожалению или к счастью, через экран не передать. Источник "ароматов" обнаружил директор станции туризма. Готовил программу для детской экскурсии. Маршрут пришлось изменить. Сергей Воронин запах узнал сразу.

Я сантехником работал пять лет, этот запах знаю. Сразу понял, что сливают нечистоты. Здесь рядом дикий пляж, там люди останавливаются. Тут проходит много мероприятий. Сергей Воронин, директор станции туризма и экскурсий г. Стерлитамака

Виновник ситуации пока неизвестен. Рядом несколько предприятий и жилые малосемейки.

Примерно в шести метрах от места слива есть ещё одна труба. Очевидно, что не использовалась. Она поменьше. Возможно, из-за размеров и перекрыли поток, потому что уже не справлялась со своими функциями.

Активисты сделали забор воды рядом с трубой и выше по течению. Взятые пробы планируют отдать на экспертизу и обратиться в природоохранную прокуратуру.

Запах канализации был, я зафиксировал воду. Прошел чуть выше по течению. Не было сомнений, что идет от сюда. Сергей Онищенко, депутат городского совета администрации г. Стерлитамака