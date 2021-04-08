В Уфе ищут без вести пропавшего 69-летнего Марата Саетгалеева

В башкирской столице пропал без вести 69-летний Марат Саетгалеев. В понедельник, 5 апреля, он ушел из дома и не вернулся. Супруга пропавшего без вести уфимца обратилась с заявлением в полицию.
Приметы: плотное телосложение, рост около 176 см, на вид 70 лет, волосы седые, имеются залысины, частично отсутствуют передние зубы. Особые приметы: на правом глазу может быть повязка. Мужчина был одет в куртку темного цвета, бежевый свитер темно-синие брюки, меховую шапку, черные ботинки и темный шарф.
Поисками Марата Саетгалеева занимаются сотрудники полиции. Телефоны для связи: 8 (347) 236 78 66, 8 (347) 279 34 28, 8 (347) 237 19 60, 8 (347) 279 39 02 или 02.
Фото: Соцсети.