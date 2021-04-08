Врачи рассказали о состоянии мамы и двоих детей, едва не погибших в пожаре в Башкирии

Неравнодушный сосед спас двух маленьких детей и их маму из горящего дома. ЧП, едва не ставшее трагедией, произошло сегодня утром в Бирске. Огонь в многоквартирном бревенчатом доме вспыхнул в 8 утра. Все трое пострадавших лежали на полу уже без сознания, когда их обнаружил сосед. Разбив окно, он и вытащил всю семью на улицу. Сейчас детей доставили в Уфу санавиацией, их мама Юлия находится в Бирской ЦРБ.

Считанные секунды, чтобы попасть в квартиру и спасти всех. Вокруг едкий дым, угарный газ и самое страшное – не слышно детских голосов, вспоминает Руслан. Возгорание произошло утром. Двоих детей и их маму спасли неравнодушные соседи.

Видимо, они хотели выбраться сами, но угорели и упали под подоконник. В комнате был мрак, было ничего не видно, дышать тяжело. Сначала детей вытащил, потом женщину. Руслан Ильтубаев, сосед пострадавших

Горящий дом и целая семья в огненной ловушке. Если бы не случай, все могло закончиться трагически. Утром один из мальчиков должен был идти в детский сад. Приехавшая за ним подруга семьи и забила тревогу. В квартире проживала еще и бабушка. Но в момент пожара ее не оказалось дома.

Маленькому глазки открыли, а постарше мальчика я не видела. Татьяна, соседка пострадавших

Сейчас по жилищу гуляет ветер, а сгоревшая мебель лежит на улице. К моменту прибытия пожарных открытым огнем горела практически вся квартира, говорят соседи. Возгорание тушили 29 человек и 11 единиц техники. Причину случившегося теперь предстоит выяснить сотрудникам МЧС.

Маму и двух ее сыновей без сознания доставили в Бирскую ЦРБ. Сейчас состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжёлое. Дети находятся на аппарате ИВЛ. К ним прибыла бригада уфимских врачей.

Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объёме. В стационаре имеется всё необходимое оборудование для оказания помощи данным пациентам. Софья Алёшина, руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Башкортостан