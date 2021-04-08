В Башкирии запустили сразу два высокотехнологичных производства

Сегодня в Башкортостане запустили сразу два высокотехнологичных производства. Предприятие в Стерлитамаке выпускает станки по обработке металлов, второй завод в Уфе связан с фасовкой химических продуктов. Каждое из производств по-своему является уникальным и, что немаловажно, экспортоориентированным. Кроме того, в рамках выставки глава региона передал 10 ключей от новых электробусов, которые начнут колесить по улицам столицы.

Уже стало традицией сопровождать открытие промышленного форума стартом нового производства. В этот раз запущено сразу два. Одно из них в Стерлитамаке. Год назад компания «М-Робо» представила на «Инвестчасе» проект завода по изготовлению высокотехнологичных станков с числовым программным управлением. Благодаря помощи республики предприятие получило заем в 15 млн рублей, площадку на базе троллейбусного депо и крупные госзаказы.

В Башкортостане весь этот год мы предпринимали необходимые усилия, чтобы сохранить и упрочить положение нашей промышленности. И она доказала свою жизнеспособность. По итогам 2020 года индекс промпроизводства составил 98 процентов. А по результатам марта 2021 года мы уже выходим на докризисные показатели. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Новую линию запустили и на уфимском предприятии «МВС Мехатроника». Здесь изготавливают высокоточное оборудование для фасовки любых жидкостей в бочки, канистры и контейнеры. В основном для нефтехимической отрасли, однако в период пандемии начали выпускать линейку по разливу антисептиков.

С момента, когда предприятие только начинало выпуск первой продукции, выручка увеличилась в 2,5 раза. Прибыль направляют не только на расширение производства, но и на зарплату сотрудникам. Руководство не скрывает, что порой переманивает специалистов из других компаний, предлагая более высокую цену.

Есть чем похвастаться и Уфимскому трамвайно-троллейбусному заводу. В прошлом году с его конвейера начали сходить новые электробусы, 10 из которых сегодня пополнили парк столичного электротранспорта. Корпус электробуса произведен в Белоруссии, а вот вся начинка и оборудование сделаны в Уфе. Его главная особенность в том, что он может двигаться на динамической подзарядке, т.е. заряжаться в процессе движения, а при необходимости, в отсутствии троллейбусных линий, проезжать автономно.

К слову, до сегодняшнего дня троллейбусный парк не обновлялся на протяжении восьми лет. Износ электротранспорта составляет 98%. Региону нужны около 300 новых единиц транспорта. И теоретически уфимский завод может их поставить.