В Уфе наградили победителей республиканского конкурса «Трезвое село»

Пять миллионов рублей за первое место. Сегодня стали известны победители республиканского конкурса «Трезвое село». 12 населенных пунктов-финалистов боролись в четырех номинациях. Итоги онлайн-голосования озвучили в здании Конгресс-холла «Торатау», где и прошла церемония награждения призеров.
Они пока еще не знают, что их сегодня объявят победителями республиканского конкурса «Трезвое село». Но настроение от этого ничуть не хуже. На торжественную церемонию награждения жители Нижнеяикбаево Баймакского района приехали чуть ли не всем селом. Деревня у них маленькая – всего в 28 дворов.
12 финалистов и ровно столько выставочных экспозиций в фойе Конгресс-холла. Радий Хабиров знакомится с каждым из участников республиканского конкурса. Основной вопрос, интересующий главу республики, как за время участия в конкурсе изменилась жизнь в деревне и стало ли село по-настоящему трезвым.
Примерно два года назад по просьбе жителей республики в регионе началась серьезная борьба с незаконным оборотом алкоголя. Только в Абзелиловском районе была пресечена деятельность нескольких десятков точек по продаже суррогата. Сейчас ситуация улучшилась, отметил глава Башкортостана. А такой конкурс, как «Трезвое село», организованный Всемирным курултаем башкир, и вовсе помогает изменить интересы и образ жизни сельчан.
И вот настал самый волнительный момент. На сцену выходят финалисты. Среди них и представители Нижнеяикбаево Баймакского района. Деревня, в которой проживает всего 78 человек, становится победителем конкурса среди малых населенных пунктов.
За звание самого трезвого села борьба в этом году шла в четырех категориях: крупные, большие, средние и малые села. Голосование было организовано на портале «Голос РБ». По его итогам и были распределены места в призовых тройках.
Победителем среди самых крупных населенных пунктов республики стало село Ильчино Учалинского района. Лучшими в категориях «большие и средние» стали села Исимово Кугарчинского и Кучербаево Стерлитамакского районов. Все они прошли отбор еще на муниципальном уровне, где в общей сложности участвовали 2000 сел и деревень республики.
За победу – пять миллионов рублей, три – за второе место и два миллиона тем, кто замкнул тройку призеров. В итоге финалисты разделили между собой 40 миллионов рублей. Призовой фонд, по по итогам прошлогоднего конкурса по решению Радия Хабирова был увеличен почти в 10 раз. Эти деньги финалисты смогут потратить на развитие своего родного села.