Валерий Меладзе стал членом жюри вокального ТВ-проекта в Уфе

На телеканале БСТ вышел четвертый эпизод международного вокального конкурса «Яңы моң». Звездное жюри, проверенные временем хиты и мастер-класс от заслуженного артиста России.
Конкурсный день стартовал с мастер-класса от Валерия Меладзе и оказался богатым на сюрпризы. По правилам проекта в начале эфира выбывает один из двух номинантов, набравший меньше голосов зрителей. Однако в этот раз жюри решило воспользоваться правом вето и спасти от выбывания Гульназ Гарифзянову.
Участники исполняли песни творческого тандема братьев Меладзе. «Сэра», «Актриса», «Красиво» – знакомые мелодии зазвучали в «Яңы моң» по-новому.
В конце эфира среди конкурсантов разыгралась настоящая драма. Подошел момент объявления номинантов этой недели.
Конкурс «Яңы моң» реализуется за счет гранта Главы Республики Башкортостан. Победитель получит денежный приз. Следите за развитием шоу каждую субботу в 19:30 на БСТ.