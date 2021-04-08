Валерий Меладзе стал членом жюри вокального ТВ-проекта в Уфе

На телеканале БСТ вышел четвертый эпизод международного вокального конкурса «Яңы моң». Звездное жюри, проверенные временем хиты и мастер-класс от заслуженного артиста России.

Конкурсный день стартовал с мастер-класса от Валерия Меладзе и оказался богатым на сюрпризы. По правилам проекта в начале эфира выбывает один из двух номинантов, набравший меньше голосов зрителей. Однако в этот раз жюри решило воспользоваться правом вето и спасти от выбывания Гульназ Гарифзянову.

Мы сделали это только в самом начале, больше мы этого сделать не сможем. Не хотелось ни с кем прощаться, все хорошие, все только начинают.

Лина Арифулина, председатель жюри международного музыкального конкурса «Яңы моң»

Участники исполняли песни творческого тандема братьев Меладзе. «Сэра», «Актриса», «Красиво» – знакомые мелодии зазвучали в «Яңы моң» по-новому.

Фото №1 - Валерий Меладзе стал членом жюри вокального ТВ-проекта в Уфе

Как бы мы ни старались чему-то учить молодежь, они все равно живут своей жизнью. Это 21 век, у них есть свое настоящее: своя музыка, своя культура, которую они выбрали. Конечно, у всех этих ребят есть будущее.

Валерий Меладзе, приглашенный член жюри международного музыкального конкурса «Яңы моң»

В конце эфира среди конкурсантов разыгралась настоящая драма. Подошел момент объявления номинантов этой недели.

Пенальти

Мы не хотели такой некрасивой ситуации с Васей и Русланом, чтобы они попали в номинацию из-за нашего ухода. Но, с другой стороны, они не ожидали, что мы будем номинированы, они думали, что сами попадут в номинацию.

Полина Кобец и Владимир Аношкин, участники международного музыкального конкурса «Яңы моң»

Конкурс «Яңы моң» реализуется за счет гранта Главы Республики Башкортостан. Победитель получит денежный приз. Следите за развитием шоу каждую субботу в 19:30 на БСТ.

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