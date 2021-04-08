Валерий Меладзе стал членом жюри вокального ТВ-проекта в Уфе

Мы не хотели такой некрасивой ситуации с Васей и Русланом, чтобы они попали в номинацию из-за нашего ухода. Но, с другой стороны, они не ожидали, что мы будем номинированы, они думали, что сами попадут в номинацию.

Полина Кобец и Владимир Аношкин, участники международного музыкального конкурса «Яңы моң»