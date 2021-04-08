«Салават Юлаев» завершил тур по городам Башкирии «Моя родная команда»

Сегодня юлаевцы побывали в Ишимбае. Хоккеисты много фотографировались, раздавали автографы и играли в хоккей с местными ребятами. Для жителей Ишимбая сегодня состоялось еще одно важное и не менее приятное событие.

Огромные очереди за автографами – уже привычная картина. Приезд в Ишимбай хоккеистов «Салавата Юлаева» вызвал ажиотаж в городе. «Ишимбай-Арена» впервые приняла такое количество посетителей.

Родион Амиров был одним из самых часто упоминаемых игроков «Салавата» на мероприятии. Все не случайно: Ишимбай – родной город нападающего. Поэтому внимания к молодому форварду много.

Очень приятно здесь находиться, все приветствуют, просят сфоткаться – это классно. Родион Амиров, нападающий ХК «Салават Юлаев»

У жителей Ишимбая сегодня было двойное событие. К приезду игроков «Салавата Юлаева» приурочили торжественное открытие «Ишимбай-Арены». Здесь будут заниматься не только хоккеисты, но и воспитанники фигурного катания.

Сегодня торжественное открытие. Работаем в штатном режиме с 5 числа. Уже есть 3 тренера по хоккею и 3 тренера по фигурному катанию, и еще привлечем хореографа. Азамат Абдрахманов, глава администрации Ишимбайского района

И все же главное событие – приезд любимых игроков. Сами хоккеисты не только любезно расписывались и фотографировались, но и вышли на лед, чтобы поиграть с местными ребятами.

Все прошло весело и позитивно. Думаю, всем понравилось – и нам, и зрителям. Больше всего нравятся вот такие игры на льду, очень прикольно. Дмитрий Кугрышев, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Хоккеисты поделились на две группы. Противостояли им суммарно около 50 юных игроков из салаватского клуба «Юрматы» и ишимбайского «Нефтяника». В матчах в роли полевых игроков приняли участие и вратари Александр Скрынник и Юха Метсола. Но даже в поле голкиперы не изменяют своим родным вратарским конькам.

Да мне в них удобнее, на игровых я не смогу. Прикольно поучаствовать здесь. Мне очень непривычно в поле, по-другому площадку вообще вижу. Александр Скрынник, вратарь ХК «Салават Юлаев»

Сегодня в воротах играли исключительно местные парни. Раян Каримов настолько серьезно подошел к делу, что за всю игру пропустил лишь пару шайб, хотя бросков было более чем достаточно. Своими действиями в рамке поразил даже хоккеистов «Салавата».

Впечатления великолепные, с такой командой в первый раз играю. Много борьбы сегодня было с маленькими, а так свои сейвы запомнил. Раян Каримов, вратарь команды «Нефтяник» /Ишимбай/