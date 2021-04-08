«Салават Юлаев» завершил тур по городам Башкирии «Моя родная команда»

Сегодня юлаевцы побывали в Ишимбае. Хоккеисты много фотографировались, раздавали автографы и играли в хоккей с местными ребятами. Для жителей Ишимбая сегодня состоялось еще одно важное и не менее приятное событие.
Огромные очереди за автографами – уже привычная картина. Приезд в Ишимбай хоккеистов «Салавата Юлаева» вызвал ажиотаж в городе. «Ишимбай-Арена» впервые приняла такое количество посетителей.
Родион Амиров был одним из самых часто упоминаемых игроков «Салавата» на мероприятии. Все не случайно: Ишимбай – родной город нападающего. Поэтому внимания к молодому форварду много.
У жителей Ишимбая сегодня было двойное событие. К приезду игроков «Салавата Юлаева» приурочили торжественное открытие «Ишимбай-Арены». Здесь будут заниматься не только хоккеисты, но и воспитанники фигурного катания.
И все же главное событие – приезд любимых игроков. Сами хоккеисты не только любезно расписывались и фотографировались, но и вышли на лед, чтобы поиграть с местными ребятами.
Хоккеисты поделились на две группы. Противостояли им суммарно около 50 юных игроков из салаватского клуба «Юрматы» и ишимбайского «Нефтяника». В матчах в роли полевых игроков приняли участие и вратари Александр Скрынник и Юха Метсола. Но даже в поле голкиперы не изменяют своим родным вратарским конькам.
Сегодня в воротах играли исключительно местные парни. Раян Каримов настолько серьезно подошел к делу, что за всю игру пропустил лишь пару шайб, хотя бросков было более чем достаточно. Своими действиями в рамке поразил даже хоккеистов «Салавата».
Тур «Моя родная команда» удался на славу. Клуб порадовал болельщиков республики, а хоккеисты еще раз убедились, что «Салават Юлаев» поддерживает огромная армия фанатов, за которых они и должны биться на льду.