В Уфе прошел мастер-класс по вольной борьбе олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева

Мастер-класс от трехкратного олимпийского чемпиона и шестикратного чемпиона мира по вольной борьбе. Бувайсар Сайтиев провел занятие более чем для ста воспитанников борцовской спортшколы.

В тренировке приняли участие атлеты не только из Уфы, но и из Уфимского района. Олимпийский чемпион провел разминку, показал новые приемы, поделился с будущими чемпионами своим опытом и секретами, а затем пообщался с ребятами.

Бувайсар Сайтиев признается, что видит пользу от подобных мастер-классов. Даже за 1,5 часа занятий в ребенке может проснуться дополнительный интерес к спорту, уверен специалист. Кроме этого, он и сам заряжается энергией, общаясь с будущими чемпионами.