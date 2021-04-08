В Уфе стартовал Российский промышленный форум

Российский промышленный форум будет работать на ВДНХ-Экспо до 9 апреля. Многие эксперты назвали его инновационным. На специализированной выставке представлены новые технологические решения и современное оборудование.

На три дня Уфа стала центром промышленников России. В столицу республики приехали крупнейшие производители и поставщики из 12 регионов страны. Форум начался с запуска нового производства станков стерлитамакской компании.

Экспозиция выставок разделена на тематические блоки. В каждом из них – инновационные решения и технологические новинки. Поэтому неслучайно, что многое на форуме проходит под знаком «впервые».