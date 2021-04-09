В Уфе молодой суетолог устроил гонки по велодорожке

Житель Уфы минувшим вечером разместил в Тик-Токе любопытное видео. Происходящее в кадре может стать поводом для разбирательства в ГИБДД Башкирии.
В башкирском сегменте Тик-Тока в массовые рекомендации попало видео, на котором молодой парень за рулем "Приоры" вместе со своими друзьями движется по спуску в сторону микрорайона Сипайлово. Внезапно он сворачивает на велодорожку, по которой идут пешеходы, и начинает агрессивное движение в сторону микрорайона.
Тем временем парня поддерживают его друзья. Редакции bash.news пришлось полностью вырезать звук из видео из-за большого количества ненормативной лексики за кадром.
Видео сопровождается хэштегами, которые говорят о стиле жизни водителя: "беспредел", "мусора", "дпс", "тонировка", "приора" и т.д. Таких водителей в молодежной среде как правило называют суетологами - агрессивные автолюбители, которые предпочитают опасное перестроение, движение по встречной полосе и многое другое.
Видео набрало массу негативных комментариев от уфимцев, которые понадеялись, что водителя лишат прав за такую езду. За несколько часов видео набрало около 40 тысяч просмотров. На данный момент столичный гонщик закрыл аккаунт.