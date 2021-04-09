В Уфе молодой суетолог устроил гонки по велодорожке

Житель Уфы минувшим вечером разместил в Тик-Токе любопытное видео. Происходящее в кадре может стать поводом для разбирательства в ГИБДД Башкирии.

В башкирском сегменте Тик-Тока в массовые рекомендации попало видео, на котором молодой парень за рулем "Приоры" вместе со своими друзьями движется по спуску в сторону микрорайона Сипайлово. Внезапно он сворачивает на велодорожку, по которой идут пешеходы, и начинает агрессивное движение в сторону микрорайона.

Тем временем парня поддерживают его друзья. Редакции bash.news пришлось полностью вырезать звук из видео из-за большого количества ненормативной лексики за кадром.

Видео сопровождается хэштегами, которые говорят о стиле жизни водителя: "беспредел", "мусора", "дпс", "тонировка", "приора" и т.д. Таких водителей в молодежной среде как правило называют суетологами - агрессивные автолюбители, которые предпочитают опасное перестроение, движение по встречной полосе и многое другое.