В Уфе водитель «четырнадцатой» сбил студентку на пешеходном переходе

Накануне в столице Башкирии водитель отечественной "четырнадцатой" сбил 20-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Подробности рассказали в пресс-службе ГИБДД Уфы.

ДТП произошло около 19:40 на улице Достоевского. Известно, что водитель отечественной легковушки сбил студентку одного из столичных ВУЗов при осуществлении поворота на улицу Пархоменко.

В результате ДТП девушка получила различные травмы. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой. В настоящее время сотрудники столичной ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.