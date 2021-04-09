В Башкирии создадут трудовые мастерские для людей с ограниченными возможностями здоровья

В Башкирии планируют создать 30 трудовых мастерских для людей с ограниченными возможностями здоровья. В таких центрах инвалиды смогут получить профессиональные навыки и заработать. С пилотным проектом в Уфе ознакомился заместитель министра труда и соцзащиты России Алексей Вовченко. 

 В  центре «Ритм» девушки и юноши, которым уже исполнилось 18 лет, учатся шить, готовить, изучают гончарное дело, изготавливают свечи. Все подопечные имеют ментальные и психофизические  нарушения. Руководство центра планирует, что для этих изделий найдутся покупатели, и это даст возможность платить зарплату. Учреждение могут посещать 20 человек.

Фото №1 - В Башкирии создадут трудовые мастерские для людей с ограниченными возможностями здоровья

Также Алексей Вовченко ознакомился с  работой реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Помощь психологов, медиков, социальных педагогов здесь получают подопечные до 18 лет. Обучение проводится и с родителями, чтобы они могли и дома заниматься со своими детьми. Сейчас ведется строительство новых корпусов центра реабилитации на базе санатория «Салют». Срок сдачи объекта – конец 2022 года.

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