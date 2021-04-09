«Сотрудник банка» выманил у жительницы Уфы 850 тысяч рублей

Жительница Уфы стала жертвой интернет-мошенника. Обманным путем злоумышленник похитил у нее 850 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он заявил о том, что злоумышленники пытаются списать с ее счета денежные средства, убедил оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет.