Президент России поручил проверить обоснованность роста цен на жильё

Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность роста цен на жильё. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Президент России поручил ФАС проверить рост цен на совещании с правительством. В среднем по стране рост цен на жильё значительно поднялся. В некоторых регионах на 12%, а в некоторых – на целых 30%.

Для борьбы с проблемой Президент поручил увеличить предложения на рынке жилищного строительства. Однако, по оценкам специалистов, главной причиной такого резкого роста цен стали ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Помимо того, что возник дефицит рабочей силы, строительные работы были приостановлены более, чем в 50 регионах России.