В Башкирии мужчина погиб в только купленном авто

Накануне, 8 апреля, на трассе Самара-Уфа-Челябинск произошла смертельная авария. Подробности ДТП сообщила пресс-служба ГИБДД РБ.
Во время буксировки ВАЗ-2110 39-летний автовладелец вышел из авто, чтобы поправить трос. В этот момент на него и наехал 31-летний мужчина на «Лексусе». От полученных травм несчастный скончался на месте аварии.
На пассажирском сидении буксирующего автомобиля находилась сожительница погибшего. Оказалось, они купили машину в селе Жуково и перевозили в Инорс.
Фото: ГИБДД РБ.