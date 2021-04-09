В Янауле построят крытый пешеходный мост протяженностью 100 метров. Он пройдет через железнодорожные пути. Это будет современная конструкция с освещением и видеонаблюдением. Открытие намечено на осень этого года.

С возведением нового моста переправу, которая прослужила более 50 лет, полностью демонтируют. Пока разобрали лишь один из сходов к островной платформе для перехода пассажиров к поездам. Мост – часть проекта «Северные ворота» Башкортостана. В 2019-м он стал победителем во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений и получил федеральное финансирование.