В Башкирии в пожаре погиб человек, ещё двое госпитализированы

Как сообщила пресс-служба МЧС по РБ, на место инцидента экстренно прибыли 12 спасателей и 3 единицы спецтехники. Из зоны задымления были эвакуированы 26 человек, среди которых пятеро – дети. Ещё двое человек были в срочном порядке госпитализированы с признаками отравления продуктами горения.