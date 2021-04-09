В Башкирии в пожаре погиб человек, ещё двое госпитализированы

В Белорецке вечером 8 апреля произошёл серьёзный пожар. Огнём охватило квартиру в трёхэтажном доме по Кооперативной улице.
Как сообщила пресс-служба МЧС по РБ, на место инцидента экстренно прибыли 12 спасателей и 3 единицы спецтехники. Из зоны задымления были эвакуированы 26 человек, среди которых пятеро – дети. Ещё двое человек были в срочном порядке госпитализированы с признаками отравления продуктами горения.
В пожаре погиб 70-летний мужчина, который находился в сгоревшей квартире. Причины инцидента предстоит установить дознавателям.
Фото: МЧС по РБ.