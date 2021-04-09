Прокуратура Башкирии добилась закрытия двух опасных домов престарелых

Прокуратура Башкирии добилась приостановления деятельности двух опасных домов престарелых.

Фото №1 - Прокуратура Башкирии добилась закрытия двух опасных домов престарелых

Как сообщает пресс-служба ведомства, двое индивидуальных предпринимателей арендовали частные дома в посёлках Максимовка и Мелькомбинат. В помещениях был организован пансионат по уходу за 23 престарелыми и инвалидами. Постояльцы проживали на территории домов.

Однако выяснилось, что помещения не соответствовали требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Были возбуждены административные дела, а в суд направлено прошение приостановить деятельность опасных для жизни пансионатов. Суд требование удовлетворил. 

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии