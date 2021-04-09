Прокуратура Башкирии добилась закрытия двух опасных домов престарелых

Как сообщает пресс-служба ведомства, двое индивидуальных предпринимателей арендовали частные дома в посёлках Максимовка и Мелькомбинат. В помещениях был организован пансионат по уходу за 23 престарелыми и инвалидами. Постояльцы проживали на территории домов.