Жители Башкирии смогут наблюдать звездопад

Уфимский планетарий сообщает, что жителям Башкирии откроется прекрасная космическая картина. С 16 по 25 апреля можно наблюдать звездопад – метеорный поток Лириды.

Земля проходит через рой пылинок, которые оставил хвост кометы Тэтчер. Пылинки врезаются в атмосферу Земли и сгорают на высоте 80-120 км. Создаётся красивый эффект «падающей» звезды.

Иногда планета проходит через более густой поток пылинок. Тогда звездопад ярче, больше и красочнее. Последняя высокая активность Лирид была зафиксирована в 1985 году.