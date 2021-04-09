В Уфе задержали иностранца, который приставал к 6-летней девочке

В Уфе был задержан гражданин одной из стран Средней Азии. Мужчина приставал к 6-летней девочке.

Фото №1 - В Уфе задержали иностранца, который приставал к 6-летней девочке

Канал «360» со ссылкой на собственный источник отмечает, что инцидент произошёл прямо посреди улицы. Сначала мужчина заговорил с ребёнком, потом начал домогаться, а в какой-то момент вовсе схватил на руки, чтобы затащить в подъезд. Всё происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения.

На помощь к девочке поспешил простой прохожий, который заподозрил неладное и спугнул предполагаемого педофила.

Иностранца задержала полиция. Сейчас в ситуации разбирается следственный комитет.

Фото: «360»

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