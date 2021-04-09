В Уфе вновь отложили судебное заседание по делу об изнасиловании экс-дознавательницы

Верховный суд Башкортостана снова отложил рассмотрение громкого дела об изнасиловании бывшей дознавательницы тремя экс-высокопоставленными полицейскими. Сегодня должны были выступить с последним словом осуждённые, но в связи с неявкой адвокатов это не произошло.

Напомним, разбирательства длятся с осени 2018 года. 23-летняя сотрудница полиции обвинила бывших высокопоставленных сотрудников МВД в изнасиловании. Изначально фигурантам назначили от шести до семи лет колонии, затем Эдуард Матвеев и Салават Галиев были оправданы, а Павлу Яромчуку смягчили приговор с шести до четырех лет. Как сообщал наш телеканал, защитник потерпевшей Ирина Валиева рассказала, что их требования прежние – отменить оправдательные приговоры, лишить специальных званий. Также она считает, что размер компенсации в 100 млн рублей, которые требует ее подзащитная, – это «абсолютная» сумма вреда.