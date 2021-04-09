В Башкирии мужчина зверски избил друга табуреткой

Инцидент произошёл 14 сентября 2020 года. Мужчина проводил вечер в доме у друга, товарищи распивали спиртные напитки, пока между ними не вспыхнула ссора. Обвиняемый схватил деревянный табурет и один раз ударил им друга по голове. Мебель сломалась, тогда мужчина схватил ножку от табуретки и нанёс не менее 15 ударов в живот, спину и по рёбрам товарища.