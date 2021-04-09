Под Уфой талыми водами затопило территорию школы

Под Уфой затопило школу. Талая вода скопилась на территории Центра образования в поселке Максимовка. Чтобы не допустить перелива на проезжую часть, спецтехникой была прокопана водоотводная траншея.

Как сообщает Управления гражданской защиты, в настоящее время на подтопленной территории наблюдается спад воды. Учебный процесс не приостановлен, для прохода в образовательное учреждение есть альтернативный путь.

Отметим, что в республике ожидается резкое потепление. Сегодня воздух прогреется до +20°С, этот показатель выше нормы на четыре-шесть градусов, сообщают синоптики. Из-за резкого потепления на реках вероятны образование заторов льда и стремительный подъем воды, несколько усложнят ситуацию и небольшие дожди.