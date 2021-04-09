В Уфе на некоторых маршрутах вновь изменится стоимость проезда

В Уфе вновь вырастет стоимость проезда на некоторых городских маршрутах. Об этом сообщает администрация столицы, ссылаясь на слова оператора по перевозке пассажиров Виктора Искалина.
С 22 апреля вырастут цены на проезд на таких маршрутах, как №272 «Уфимский ДОК – Телецентр» и №298 «Уфимский ДОК – торговый центр «Мега-Уфа».
Так, проехать на №272 станет возможным за 25 рублей, а по карте «Алга» — за 23 рубля.
Стоимость проезда на рейсе №298 поднимется до 30 рублей, по транспортной карте – до 25 рублей. При этом проезд до конечной остановки (до ТЦ «Мега») составит 35 рублей наличными или банковской картой и 25 по карте «Алга».