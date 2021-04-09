Как в Башкирии реализуется программа «Спортивная борьба – в школы»

Специалисты Минобразования Башкортостана выяснили, как реализуется программа «Спортивная борьба – в школы». Побывали в Куюргазинском, Зилаирском, Баймакском, Учалинском, Белорецком и Бурзянском районах.
В Белорецке появилось специальное помещение в учебном заведении №17, во втором по счету в городе. А в прошлом году к программе присоединилась школа №20. Поступила заявка еще и из третьего учебного заведения. Он рассматривается. Пока же оценили готовность спортзала в 17-й школе. Аналогичная ситуация в Учалах, где один спортзал в рамках проекта уже функционирует, а второй только готовится к открытию.
В целом в республике в минувшем году открыли 46 борцовских залов. К 2024 году это число должно достигнуть 200. В каждом из них устанавливают борцовский ковер и не только. Таким образом сначала юные участники проекта «Борьба – в школы», а это ребята с 1 по 4 класс, проходят базовую физподготовку, а затем, когда станут постарше, могут заниматься спортом уже более серьезно. Главное – создать условия.