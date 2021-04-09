Следком Башкирии рассказал, за что задержали главу Илишевского района

Без проведения торгов обвиняемый заключил договоры аренды на указанные участки с той же коммерческой организацией по цене, значительно ниже рыночной сроком на 49 лет, а первоначальный договор аренды в последующем был расторгнут. В дальнейшем, часть земель была передана коммерческой организацией в субаренду физическим и юридическим лицам. Кроме того, обвиняемый, в нарушение порядка передачи в собственность муниципальных земель, издал постановления о предоставлении в собственность двух участков общей площадью около 30 соток двум местным жителям, у которых они находились в аренде, за плату, равную десятикратному размеру земельного налога. При этом, законных оснований для предоставления земель в собственность не имелось, поскольку на участках отсутствовали какие-либо объекты недвижимого имущества землепользователей.

пресс-служба СК РФ по РБ