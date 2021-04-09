Следком Башкирии рассказал, за что задержали главу Илишевского района

Сегодня, 9 апреля, сотрудниками правоохранительных органов был задержан 44-летний глава Илишевскго района Ильдар Мустафин. Следственный комитет сообщил подробности уголовного дела.

Фото №1 - Следком Башкирии рассказал, за что задержали главу Илишевского района

Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. В частности, в 2014 году Ильдар Мустафин заключил договор аренды 13 гектаров земли под предлогом «комплексного освоения для жилищного строительства» на три года. Но вскоре, не расторгая данного контракта, подписал постановление о разделении арендованной земли на 66 отдельных участков. Был изменен вид их использования – «для индивидуального жилищного строительства».

Без проведения торгов обвиняемый заключил договоры аренды на указанные участки с той же коммерческой организацией по цене, значительно ниже рыночной сроком на 49 лет, а первоначальный договор аренды в последующем был расторгнут. В дальнейшем, часть земель была передана коммерческой организацией в субаренду физическим и юридическим лицам. Кроме того, обвиняемый, в нарушение порядка передачи в собственность муниципальных земель, издал постановления о предоставлении в собственность двух участков общей площадью около 30 соток двум местным жителям, у которых они находились в аренде, за плату, равную десятикратному размеру земельного налога. При этом, законных оснований для предоставления земель в собственность не имелось, поскольку на участках отсутствовали какие-либо объекты недвижимого имущества землепользователей.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Ущерб муниципальному бюджету оценивается в 3,1 млн рублей. Также были нарушены права местных жителей на улучшение условий. Сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств должностного преступления.

Фото: соцсети. 

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