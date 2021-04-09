Следком Башкирии рассказал, за что задержали главу Илишевского района

Сегодня, 9 апреля, сотрудниками правоохранительных органов был задержан 44-летний глава Илишевскго района Ильдар Мустафин. Следственный комитет сообщил подробности уголовного дела.
Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. В частности, в 2014 году Ильдар Мустафин заключил договор аренды 13 гектаров земли под предлогом «комплексного освоения для жилищного строительства» на три года. Но вскоре, не расторгая данного контракта, подписал постановление о разделении арендованной земли на 66 отдельных участков. Был изменен вид их использования – «для индивидуального жилищного строительства».
Ущерб муниципальному бюджету оценивается в 3,1 млн рублей. Также были нарушены права местных жителей на улучшение условий. Сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств должностного преступления.
Фото: соцсети.