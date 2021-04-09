Блогер Илья Варламов покатался по Уфе на велосипеде

Блогер Илья Варламов уже прибыл в Уфу. Об этом рассказал телеграм-канал "Подслушано в Башкирии". В компании блогера-урбаниста заметили мэра башкирской столицы Сергея Грекова.

Известный блогер-урбанист Илья Варламов уже прибыл в Уфу. Об этом свидетельствуют фотографии, которые были сделаны на новой набережной за Конгресс-холлом. Как видно по этому снимку, Варламов решил прокатиться с мэром Уфы Сергеем Грековым по велодорожке.

Отметим, что буквально несколько дней назад Варламов опубликовал в своем блоге курьезную фотографию, на которой посередине велодорожки в Уфе внезапно поставили забор.

Напомним, Варламова в Башкирию пригласил лично Радий Хабиров после того, как ознакомился с его книгой "100 советов мэру". Хабиров отметил, что эту книгу должны прочитать все главы муниципалитетов.