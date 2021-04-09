В аэропорту Уфы задержали пьяного хулигана

Сегодня, 9 апреля, при посадке рейса Уфа-Москва ранним утром задержали пьяного дебошира. Сообщение о неадекватном поведении пассажира поступило от экипажа воздушного судна ещё в полёте.

Уфимское линейное управление МВД России на транспорте сообщает, что дебоширом оказался 42-летний житель Краснодарского края. Его задержали и доставили в отделение полиции. Транспортная компания приняла решение отказать пассажиру в перевозке.

Мужчине был выписан штраф по административной статье «появление в общественных местах в состоянии опьянения».