Башкирия вошла в список лидеров по заявкам на «путинские» пособия

Татьяна Голикова, вице-премьер, курирующий вопросы социальной политики, сообщила, что на пособия для семей с невысоким доходом и детьми от 3 до 7 лет в 2020 году было потрачено более 214 млрд рублей. А в 2021 году на эти цели выделено 276 млрд рублей. Также в этом году поменяется методика расчёта.