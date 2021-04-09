Башкирия вошла в список лидеров по заявкам на «путинские» пособия

Президент России провёл совещание с правительством, главной темой которого стали итоги реализации посланий 2019 и 2020 годов.
Татьяна Голикова, вице-премьер, курирующий вопросы социальной политики, сообщила, что на пособия для семей с невысоким доходом и детьми от 3 до 7 лет в 2020 году было потрачено более 214 млрд рублей. А в 2021 году на эти цели выделено 276 млрд рублей. Также в этом году поменяется методика расчёта.
Из отчёта следует, что граждане знают о положенных выплатах и о поддержке государства, а также активно этим пользуются.
В Башкирии выплаты на детей от 3 до 7 лет получили 106 711 семей. На поддержку было направлено более 7 млрд рублей.