Башкирия вошла в список лидеров по заявкам на «путинские» пособия

Президент России провёл совещание с правительством, главной темой которого стали итоги реализации посланий 2019 и 2020 годов.

Фото №1 - Башкирия вошла в список лидеров по заявкам на «путинские» пособия

Татьяна Голикова, вице-премьер, курирующий вопросы социальной политики, сообщила, что на пособия для семей с невысоким доходом и детьми от 3 до 7 лет в 2020 году было потрачено более 214 млрд рублей. А в 2021 году на эти цели выделено 276 млрд рублей. Также в этом году поменяется методика расчёта.

За период с 1 апреля по утро 8 апреля на портале государственных услуг подано почти 846 тысяч заявлений. Абсолютными лидерами являются Краснодарский край, Республика Башкортостан и Алтайский край. Выплаты по этим заявлениям регионы уже начали.

Татьяна Голикова

Из отчёта следует, что граждане знают о положенных выплатах и о поддержке государства, а также активно этим пользуются.

В Башкирии выплаты на детей от 3 до 7 лет получили 106 711 семей. На поддержку было направлено более 7 млрд рублей.

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