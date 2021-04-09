В Башкирии стартовал III форум школьного образования «Взлетай»

Конечно, школьное образование в этом смысле должно быть классическим, когда мы вживую видим наших школьников, общаемся с ними, передаем им не только совокупность сухих фактов, но и ведем нравственное образование. Тем не менее для многих вещей, для дополнительной подготовки, для методической подготовки учителей мы неожиданно открыли для себя огромный потенциал дистанционного образования. И этим нужно заниматься. Я прошу Институт развития образования проанализировать лучшие практики и посмотреть, где мы можем внедрить дистанционные формы обучения и обмен опытом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан