В Башкирии стартовал III форум школьного образования «Взлетай»

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школ из отдаленных населенных пунктов республики будут обеспечены
высокоскоростным интернетом в текущем учебном году. Таким образом будет
обеспечено полное покрытие средних образовательных учреждений. Об этом сообщил
Глава Башкортостана на III
форуме школьного
образования «Взлетай».
Радий Хабиров отметил, что 1 год и 3 дня назад в
связи с пандемией коронавируса все учебные заведения ушли на дистанционку.
Учителя провели более полутора миллионов онлайн-уроков и помогли ученикам
успешно подготовиться к выпускным экзаменам. Количество 100-балльников по ЕГЭ
выросло, составив 127 человек. Несмотря на сложности, дистанционное образование
открыло и дополнительные возможности. Полученный опыт можно дальше использовать
для методической подготовки педагогов.
Конечно,
школьное образование в этом смысле должно быть классическим, когда мы вживую
видим наших школьников, общаемся с ними, передаем им не только совокупность
сухих фактов, но и ведем нравственное образование. Тем не менее для
многих вещей, для дополнительной подготовки, для методической подготовки
учителей мы неожиданно открыли для себя огромный потенциал дистанционного
образования. И этим нужно заниматься. Я прошу Институт развития образования проанализировать
лучшие практики и посмотреть, где мы можем внедрить дистанционные формы
обучения и обмен опытом. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Дистанционное
образование сначала, конечно, было сложным, особенно для учителей в возрасте.
Но так как работа у нас в гимназии очень хорошо поставлена, учителей мы быстро
обучили, они очень быстро научились пользоваться различными программами для
проведения уроков. Уроки проводились очень качественно. Для сопровождения
учителей мы, как и администрация гимназии, посещали их дистанционные уроки и
контролировали ,как они их проводят. Мадина Гильмиярова, заслуженный учитель Республики Башкортостан, учитель информатики Башкирской гимназии №20 им. Ф.Мустафиной
На ежегодном форуме школьного образования
обсуждаются самые актуальные вопросы отрасли. Так, результатами прошлых встреч
стали строительство полилингвальных школ в Башкортостане, открытие современных
стоматологических кабинетов в образовательных учреждениях, модернизация пищеблоков.
В школах республики созданы почти 200 «Точек роста», а к 2024 году их количество
вырастет до 813-ти. Радий Хабиров также считает необходимым регулярно обучать
новым практикам самих учителей. За счет республиканского бюджета первые 100 педагогов
отправятся на повышение квалификации в Москву.
Надо
нашим учителям ездить в лучшие методические центры, в Москву, посещать
методические курсы, обучение и так далее. Мы готовы со стороны республики
предоставить такую возможность 100 учителям. Поручаю Представительству в Москве
обеспечить бесплатное проживание и питание. Вы приедете туда, остановитесь в
центре Москвы, у вас будет питание и жилье, а ваша задача будет учиться и
перенимать опыт. Эти вопросы уже решит министр. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан