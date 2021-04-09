В Башкирии стартовал III форум школьного образования «Взлетай»

316 школ из отдаленных населенных пунктов республики будут обеспечены высокоскоростным интернетом в текущем учебном году. Таким образом будет обеспечено полное покрытие средних образовательных учреждений. Об этом сообщил Глава Башкортостана на III форуме школьного образования «Взлетай».

Радий Хабиров отметил, что 1 год и 3 дня назад в связи с пандемией коронавируса все учебные заведения ушли на дистанционку. Учителя провели более полутора миллионов онлайн-уроков и помогли ученикам успешно подготовиться к выпускным экзаменам. Количество 100-балльников по ЕГЭ выросло, составив 127 человек. Несмотря на сложности, дистанционное образование открыло и дополнительные возможности. Полученный опыт можно дальше использовать для методической подготовки педагогов.

Фото №1 - В Башкирии стартовал III форум школьного образования «Взлетай»

Конечно, школьное образование в этом смысле должно быть классическим, когда мы вживую видим наших школьников, общаемся с ними, передаем им не только совокупность сухих фактов, но и ведем нравственное образование. Тем не менее для многих вещей, для дополнительной подготовки, для методической подготовки учителей мы неожиданно открыли для себя огромный потенциал дистанционного образования. И этим нужно заниматься. Я прошу Институт развития образования проанализировать лучшие практики и посмотреть, где мы можем внедрить дистанционные формы обучения и обмен опытом.  

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Дистанционное образование сначала, конечно, было сложным, особенно для учителей в возрасте. Но так как работа у нас в гимназии очень хорошо поставлена, учителей мы быстро обучили, они очень быстро научились пользоваться различными программами для проведения уроков. Уроки проводились очень качественно. Для сопровождения учителей мы, как и администрация гимназии, посещали их дистанционные уроки и контролировали ,как они их проводят.  

Мадина Гильмиярова, заслуженный учитель Республики Башкортостан, учитель информатики Башкирской гимназии №20 им. Ф.Мустафиной

На ежегодном форуме школьного образования обсуждаются самые актуальные вопросы отрасли. Так, результатами прошлых встреч стали строительство полилингвальных школ в Башкортостане, открытие современных стоматологических кабинетов в образовательных учреждениях, модернизация пищеблоков. В школах республики созданы почти 200 «Точек роста», а к 2024 году их количество вырастет до 813-ти. Радий Хабиров также считает необходимым регулярно обучать новым практикам самих учителей. За счет республиканского бюджета первые 100 педагогов отправятся на повышение квалификации в Москву. 

Фото №2 - В Башкирии стартовал III форум школьного образования «Взлетай»

Надо нашим учителям ездить в лучшие методические центры, в Москву, посещать методические курсы, обучение и так далее. Мы готовы со стороны республики предоставить такую возможность 100 учителям. Поручаю Представительству в Москве обеспечить бесплатное проживание и питание. Вы приедете туда, остановитесь в центре Москвы, у вас будет питание и жилье, а ваша задача будет учиться и перенимать опыт. Эти вопросы уже решит министр. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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