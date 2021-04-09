В Башкирии спортсмены готовятся к летнему чемпионату по прыжкам в высоту

Бирские спортсмены готовятся к летнему чемпионату страны по прыжкам в высоту. На прошедших в Москве всероссийских соревнованиях Матвей Тычинкин занял первое место с результатом 2 метра 13 сантиметров. Спортсмен уже 10 лет занимается легкой атлетикой.
15 августа отделение легкой атлетики, которое занимается подготовкой прыгунов в высоту, отметит свое 35-летие. Восемь бирских прыгунов в высоту на данный момент входят в состав сборной республики. Первенство России будет проходить в Уфе. Турнир продлится с 30 июня по 1 июля.