В Башкирии спортсмены готовятся к летнему чемпионату по прыжкам в высоту

Бирские спортсмены готовятся к летнему чемпионату страны по прыжкам в высоту. На прошедших в Москве всероссийских соревнованиях Матвей Тычинкин занял первое место с результатом 2 метра 13 сантиметров. Спортсмен уже 10 лет занимается легкой атлетикой.

Сейчас у нас идет подготовка к летнему сезону. Мы поедем на сборы и будем готовиться к летнему первенству России. Возможно, поедем на чемпионат мира и Европы.

Матвей Тычинкин, воспитанник отделения легкой атлетики ДЮСШ «Юность» /Бирск/

15 августа отделение легкой атлетики, которое занимается подготовкой прыгунов в высоту, отметит свое 35-летие. Восемь бирских прыгунов в высоту на данный момент входят в состав сборной республики. Первенство России будет проходить в Уфе. Турнир продлится с 30 июня по 1 июля.

На тренировки мы ходим по шесть раз в неделю. По два с половиной, по два часа. Когда как.

Антон Мазнев, воспитанник отделения легкой атлетики ДЮСШ «Юность» /Бирск/
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