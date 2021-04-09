В Башкирии зарегистрирован первый в 2021 году случай укуса клеща

Извлеченное насекомое накануне принесли в Центр гигиены и эпидемиологии в Уфе. Лабораторное исследование показало, что клещ не является носителем энцефалита и других опасных для человека заболеваний. В прошлом году первый факт был зафиксирован 25 марта, а количество обращений к эпидемиологам за аналогичный период перевалило за 40.

В этом году весна пришла позже, но уже сейчас, говорят специалисты, вероятность встретить на природе насекомого большая.

За 2020 год в Башкортостане было зарегистрировано 14 случаев заболевания клещевым энцефалитом, один из которых ребенок до 17 лет. 14 случаев клещевого боррелеза, четыре – дети. В нашу лабораторию центра гигиены и эпидемиологии, его филиалы доставили около 10 тысяч исследований на эти вирусные инфекции. Вероника Говорова, заведующая отделением Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан