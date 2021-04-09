В Башкирии зарегистрирован первый в 2021 году случай укуса клеща

Извлеченное насекомое накануне принесли в Центр гигиены и эпидемиологии в Уфе. Лабораторное исследование показало, что клещ не является носителем энцефалита и других опасных для человека заболеваний. В прошлом году первый факт был зафиксирован 25 марта, а количество обращений к эпидемиологам за аналогичный период перевалило за 40.
В этом году весна пришла позже, но уже сейчас, говорят специалисты, вероятность встретить на природе насекомого большая.
Одной из эффективных мер профилактики клещевого энцефалита является вакцинирование, говорят специалисты. Но если люди не успели привиться и обнаружили присасывание клеща, необходимо извлечь насекомое, желательно в травмпункте, и сдать его в лабораторию на исследование.