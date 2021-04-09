В Башкирии проходят замеры по определению нормативов накопления ТКО

Жители Уфы производят мусора больше, чем в других муниципалитетах республики. Таковы предварительные данные работы по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов. Исследования проходят в семи районах и трех городах региона. Итог работы позволит выяснить объем образуемого мусора в республике в течение года.

Контейнер в воздухе – и весы выдают чуть более 190 кг. Заполнен он не до конца. Далее при помощи рулетки специалисты замеряют сколько свободного пространства остается до края емкости. После того, как мусор выгружают, идет взвешивание пустого контейнера. Все это поможет определить, сколько отходов производят жители близлежащих многоквартирных домов.

Работа в соответствии с методикой происходит в четыре сезона: лето, осень, зима и весна. В различных городах получается по-разному. Как правило, и объемная масса меньше, и сами объемы накопления меньше. Весной и осенью самые большие показатели. Вячеслав Абрамов, заместитель генерального директора Центра создания систем обращения с отходами

Каждую из выбранных для мониторинга площадок эксперты из Москвы проверяют ежедневно в течение недели. В столице республики таких площадок 167, из которых 25 – в жилом секторе. Остальные площадки возле различных социальных, культурных и образовательных учреждений, объектов торговли и других. Представители регоператора отмечают, что замеры покажут реальную цифру накопления и насколько она соответствует действующим нормам.

Для МКД у нас 1,92 куб.м в год и для ИЖС – 1,95 куб. м. Жители платят 75 рублей в месяц за МКД и 76,17 – для индивидуальных жилищных строений. Андрей Яматин, пресс-секретарь регионального оператора по обращению с ТКО зоны №1

Как отметили в Минэкологии, сейчас жители платят от 75 до 96 рублей в месяц. Но некоторые из них, в том числе и предприниматели, обращались в ведомство, выражая несогласие с нормативами образования ТКО. Поэтому в прошлом году стартовала работа по их пересчету по 40 различным категориям. В республике замеры проводят на 471 точке. В списке городов Сибай и Октябрьский. Также мониторинг идет в семи районах.

Мы считаем, что в любом случае плата граждан будет меняться, наверное, в Уфе. Потому что объективно объемы образования отходов предварительно показывают, что в городе отходов образуется больше. Я не могу твердо быть уверен, что у нас плата повысится, потому что здесь есть еще вопросы тарифного регулирования. Нияз Фазылов, первый заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан

За процессом замера наблюдают и активисты Общероссийского народного фронта. Они уверены, нормы накопления нужно регулярно пересматривать. Тем более, что все больше жителей сортируют мусор и сдают в пункты приема.

В сравнении с большим мегаполисом, где и уровень жизни больше, нормы потребления больше. Поэтому здесь и образуется отходов больше. Поэтому сейчас мы все-таки добились, что будет некая дифференциация. ДЛЯ Уфы это будет отдельная норма накопления, для остальных населенных пунктов – другие. Мурад Шафиков, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» по Республике Башкортостан