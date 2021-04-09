В Башкирии проходят замеры по определению нормативов накопления ТКО

Жители Уфы производят мусора больше, чем в других муниципалитетах республики. Таковы предварительные данные работы по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов. Исследования проходят в семи районах и трех городах региона. Итог работы позволит выяснить объем образуемого мусора в республике в течение года.
Контейнер в воздухе – и весы выдают чуть более 190 кг. Заполнен он не до конца. Далее при помощи рулетки специалисты замеряют сколько свободного пространства остается до края емкости. После того, как мусор выгружают, идет взвешивание пустого контейнера. Все это поможет определить, сколько отходов производят жители близлежащих многоквартирных домов.
Каждую из выбранных для мониторинга площадок эксперты из Москвы проверяют ежедневно в течение недели. В столице республики таких площадок 167, из которых 25 – в жилом секторе. Остальные площадки возле различных социальных, культурных и образовательных учреждений, объектов торговли и других. Представители регоператора отмечают, что замеры покажут реальную цифру накопления и насколько она соответствует действующим нормам.
Как отметили в Минэкологии, сейчас жители платят от 75 до 96 рублей в месяц. Но некоторые из них, в том числе и предприниматели, обращались в ведомство, выражая несогласие с нормативами образования ТКО. Поэтому в прошлом году стартовала работа по их пересчету по 40 различным категориям. В республике замеры проводят на 471 точке. В списке городов Сибай и Октябрьский. Также мониторинг идет в семи районах.
За процессом замера наблюдают и активисты Общероссийского народного фронта. Они уверены, нормы накопления нужно регулярно пересматривать. Тем более, что все больше жителей сортируют мусор и сдают в пункты приема.
Работу по замерам ТКО завершат в июне этого года. После этого результаты будут публично обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами. От этого будет зависеть, изменится ли норматив накопления и сумма, которую жители платят ежемесячно.