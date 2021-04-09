В Уфе столкнулись две иномарки: пострадал 56-летний мужчина

Вчера, 8 апреля, в столице Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобили Renault Megane и Skoda Octavia. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Уфы.

Авария произошла на улице Карла Маркса. Виновником аварии оказался 45-летний водитель "Мегана". Оказалось, что при осуществлении разворота он не уступил дорогу движущейся "Октавии".

В результате ДТП 56-летний пассажир "Мегана" получил ушибы. Ему потребовалась помощь медиков. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.