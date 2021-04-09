В Уфе система «Инцидент» помогла жителям начать сортировать мусор

Еще в 2020 году по данному адресу заменили старые контейнеры металлические на новые пластиковые и установили навес. В этом же году коллеги с администрации Орджоникидзевского района установили дополнительную секцию навеса под комплект контейнеров и установили комплект контейнеров для раздельного сбора мусора. Сегодня у жителей появилась возможность сортировать свои отходы.

Кристина Трегубова, сотрудник рабочей группы при администрации главы РБ по обращениям жителей в социальных сетях