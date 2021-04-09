В Уфе система «Инцидент» помогла жителям начать сортировать мусор

Маленькой Ринате Мустафиной мама уже с детства прививает культуру и чувство заботы об окружающей среде. Весь мусор нужно сортировать: отдельно пластик, стекло и бумага. Со своей соседкой Кариной Рахматуллиной выбрасывать собранный мусор девочки ходят вместе.

Мы растем и хотим, чтобы наш мир был чистым и без мусора. Чтобы растения росли, птицы пели и все развивалось.

Рината Мустафина, Карина Рахматуллина

Раньше во дворе дома на Российской, 20, находились только общие баки без возможности сортировки. Чтобы жители могли утилизировать отходы экологично, они разместили под постом у Радия Хабирова просьбу об установке контейнеров для раздельного сбора мусора.

Фото №1 - В Уфе система «Инцидент» помогла жителям начать сортировать мусор

Еще в 2020 году по данному адресу заменили старые контейнеры металлические на новые пластиковые и установили навес. В этом же году коллеги с администрации Орджоникидзевского района установили дополнительную секцию навеса под комплект контейнеров и установили комплект контейнеров для раздельного сбора мусора. Сегодня у жителей появилась возможность сортировать свои отходы. 

Кристина Трегубова, сотрудник рабочей группы при администрации главы РБ по обращениям жителей в социальных сетях

Мы получили это обращение и передали коммунальным службам района. После чего от них получили ответ, что они запланировали выполнить данные работы до 20 апреля. Но они успели сделать это раньше.

Алмаз Усманов, эксперт отдела по работе с обращениями отдела производства администрации Орджоникидзевского  района

Жители просили установить мусорные контейнеры неспроста. В последние годы в башкирской столице активно внедряется система раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

Наши жители очень довольны и благодарны, что у нас теперь такой комплекс контейнеров для сбора мусора. Теперь люди могут разделять отходы, наш город больше не будет засоряться и будет экологически чистый.

Вера Рахимова, мастер управляющей компании
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии

Переработка вторсырья помогает избавляться от отходов с выгодой. Это огромный шаг в решении множества экологических проблем.

Плюс в том, что еще переработка вот вторсырья и не закапывается. Это нашим детям еще жить на этой планете. И вообще это экология. И это повышает наш уровень и статус города.

Сергей Кадычников, житель дома №20 по улице Российской

Необходимо отметить, что внедрение раздельного сбора ТКО является главной задачей мусорной реформы, начатой в нашей стране 1 января 2019 года. Цель – решение проблемы незаконных свалок и сокращение объемов вывозимых на полигоны отходов. На переработку к 2024 году должно будет отправляться 17% бытового мусора от общего объема образованных твердых коммунальных отходов в городе.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти