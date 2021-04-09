В Уфе система «Инцидент» помогла жителям начать сортировать мусор

Маленькой
Ринате Мустафиной мама уже с детства прививает культуру и чувство заботы об
окружающей среде. Весь мусор нужно сортировать: отдельно пластик, стекло и
бумага. Со своей соседкой Кариной Рахматуллиной выбрасывать собранный мусор
девочки ходят вместе.
Мы растем и хотим,
чтобы наш мир был чистым и без мусора. Чтобы растения росли, птицы пели и все
развивалось.Рината Мустафина, Карина Рахматуллина
Раньше
во дворе дома на Российской, 20, находились только общие баки без возможности
сортировки. Чтобы жители могли утилизировать отходы экологично, они разместили
под постом у Радия Хабирова просьбу об установке контейнеров для раздельного
сбора мусора.
Еще в 2020 году по
данному адресу заменили старые контейнеры металлические на новые пластиковые и
установили навес. В этом же году коллеги с администрации Орджоникидзевского
района установили дополнительную секцию навеса под комплект контейнеров и
установили комплект контейнеров для раздельного сбора мусора. Сегодня у жителей
появилась возможность сортировать свои отходы. Кристина Трегубова, сотрудник рабочей группы при администрации главы РБ по обращениям жителей в социальных сетях
Мы получили это
обращение и передали коммунальным службам района. После чего от них получили
ответ, что они запланировали выполнить данные работы до 20 апреля. Но они
успели сделать это раньше.Алмаз Усманов, эксперт отдела по работе с обращениями отдела производства администрации Орджоникидзевского района
Жители
просили установить мусорные контейнеры неспроста. В последние годы в башкирской
столице активно внедряется система раздельного накопления твердых коммунальных
отходов.
Наши жители очень
довольны и благодарны, что у нас теперь такой комплекс контейнеров для сбора
мусора. Теперь люди могут разделять отходы, наш город больше не будет
засоряться и будет экологически чистый.Вера Рахимова, мастер управляющей компании
Переработка
вторсырья помогает избавляться от отходов с выгодой. Это огромный шаг в решении
множества экологических проблем.
Плюс в том, что еще
переработка вот вторсырья и не закапывается. Это нашим детям еще жить на этой
планете. И вообще это экология. И это повышает наш уровень и статус города.Сергей Кадычников, житель дома №20 по улице Российской
Необходимо
отметить, что внедрение раздельного сбора ТКО является главной задачей мусорной
реформы, начатой в нашей стране 1 января 2019 года. Цель – решение проблемы
незаконных свалок и сокращение объемов вывозимых на полигоны отходов. На
переработку к 2024 году должно будет отправляться 17% бытового мусора от общего
объема образованных твердых коммунальных отходов в городе.