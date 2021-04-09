В Уфе суд отпустил домой задержанного главу Илишевского района

По версии следствия, в 2014 году Ильдаром Мустафиным были нарушены требования земельного законодательства. Речь идет о 13 гектарах земли, которые передали организации в аренду, а после площадь была разделена на 66 участков. Изменился вид разрешенного использования.

Кроме того, обвиняемым были изданы постановления о предоставлении в собственность двух участков местным жителям, которые раньше их арендовали. При этом законные основания для этого отсутствовали. Статья, по которой обвиняют чиновника, предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Пока идет предварительное следствие, суд отпустил домой Ильдара Мустафина до 2 июня.