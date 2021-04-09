Цифровизация и сетевые школы: итоги образовательного форума «Взлетай!» в Уфе

К высокоскоростному интернету в текущем учебном году подключат 316 школ из отдаленных населенных пунктов. Таким образом, будет обеспечено полное покрытие средних образовательных учреждений. Об этом сообщил Глава Башкортостана на форуме школьного образования «Взлетай». Учителя и директора школ вместе со специалистами обсудили развитие отрасли и проблемы, которые требуют немедленного решения.

Одним движением руки будущие медики могут рассмотреть и изучить внутренние органы человека. Печень, селезёнка, сердце и даже кровеносная система. Интерактивный анатомический комплекс «Пирогов» – полностью отечественная разработка, которая выводит подготовку специалистов на новый уровень.

Все органы и части тела человека нарисованы в натуральную величину. Они соответствуют атласам российских ученых. Соответственно и в институтах, и в медицинских колледжах, и в медицинских классах как раз по этим атласам происходит изучение анатомии. Денис Асеев, представитель компании «Развитие» /Москва/

Чудо-стол оценил и Глава Башкортостана. На выставке третьего форума школьного образования «Взлетай» производители представили также интерактивные доски и дисплеи, уже привычные 3D-принтеры и робототехнику. Здесь же продемонстрировали и Единую систему оценки качества образования региона. Сам Радий Хабиров поставил учителям твёрдую пятерку. Ровно год и 3 дня назад из-за пандемии школы ушли на дистанционку.

Я склоняю голову перед вашим трудом. Потому что это было очень-очень сложно. Многие платформы, которые, на наш взгляд, были подготовлены для этого, не выдержали. Помните, что и методическая база для преподавания была не готова к этому в полной мере. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Тем не менее учителя провели более полутора миллионов дистанционных уроков и успешно подготовили школьников, в том числе и к выпускным экзаменам. Число стобалльников по ЕГЭ даже выросло и составило 127 человек.

Дистанционное образование в начале, конечно, было тяжело. Особенно учителям в возрасте. Но так как работа у нас в гимназии очень хорошо поставлена, учителей мы быстро обучили, и они очень быстро научились пользоваться различными программами для проведения уроков. Мадина Гильмиярова, заслуженный учитель Республики Башкортостан, учитель информатики башкирской гимназии №20 им. Ф. Мустафиной

Переход на пятидневную учебную неделю, создание сети полилингвальных школ, открытие современных стоматологических кабинетов – на прошлых форумах были приняты важные решения для развития образования в Башкортостане. Третий форум «Взлетай» не стал исключением, новые идеи прозвучали и здесь. Помимо улучшения качества школьного питания, участники предложили формировать у детей правильное пищевое поведение.

Предлагаем ввести еженедельный «Урок здоровья». Короткие видеоматериалы, но не в форме «ешь скучные овощи», а сделать это интересно, трендово, модно. Регина Доктор, практикующий врач-диетолог

На тематических площадках педагоги обсудили пути улучшения качества образования в Башкортостане. Кстати, это и стало основной темой форума. Среди предложенных вариантов – создание сетевых школ. 30 успешных образовательных учреждений возьмут под свое крыло малокомплектные школы и школы с низкими показателями. Поддержка и методическая помощь будут оказываться на специальном интернет-портале. Также учителя смогут повысить квалификацию в Москве за счет республиканского бюджета. В первую группу войдут 100 педагогов.

Поручаю представительству нашему в Москве обеспечить бесплатное проживание и питание. Вы приедете туда, остановитесь в центре Москвы, у вас будет питание и жилье, а ваша задача будет учиться и перенимать опыт. Эти вопросы уже решит министр. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Со следующего учебного года учителям выделят отдельный день для обслуживания в новых школьных стоматологических кабинетах, оборудование в которых порой даже лучше, чем в поликлиниках. Также Радий Хабиров поручил ускорить процесс цифровизации школ, помочь педагогам с оформлением сельской ипотеки. Ну а к самим учителям Глава Башкортостана обратился с просьбой вакцинироваться от коронавируса, чтобы вновь не уйти на дистанционку.