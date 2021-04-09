Цифровизация и сетевые школы: итоги образовательного форума «Взлетай!» в Уфе

К высокоскоростному интернету в текущем учебном году подключат 316 школ из отдаленных населенных пунктов. Таким образом, будет обеспечено полное покрытие средних образовательных учреждений. Об этом сообщил Глава Башкортостана на форуме школьного образования «Взлетай». Учителя и директора школ вместе со специалистами обсудили развитие отрасли и проблемы, которые требуют немедленного решения.
Одним движением руки будущие медики могут рассмотреть и изучить внутренние органы человека. Печень, селезёнка, сердце и даже кровеносная система. Интерактивный анатомический комплекс «Пирогов» – полностью отечественная разработка, которая выводит подготовку специалистов на новый уровень.
Чудо-стол оценил и Глава Башкортостана. На выставке третьего форума школьного образования «Взлетай» производители представили также интерактивные доски и дисплеи, уже привычные 3D-принтеры и робототехнику. Здесь же продемонстрировали и Единую систему оценки качества образования региона. Сам Радий Хабиров поставил учителям твёрдую пятерку. Ровно год и 3 дня назад из-за пандемии школы ушли на дистанционку.
Тем не менее учителя провели более полутора миллионов дистанционных уроков и успешно подготовили школьников, в том числе и к выпускным экзаменам. Число стобалльников по ЕГЭ даже выросло и составило 127 человек.
Переход на пятидневную учебную неделю, создание сети полилингвальных школ, открытие современных стоматологических кабинетов – на прошлых форумах были приняты важные решения для развития образования в Башкортостане. Третий форум «Взлетай» не стал исключением, новые идеи прозвучали и здесь. Помимо улучшения качества школьного питания, участники предложили формировать у детей правильное пищевое поведение.
На тематических площадках педагоги обсудили пути улучшения качества образования в Башкортостане. Кстати, это и стало основной темой форума. Среди предложенных вариантов – создание сетевых школ. 30 успешных образовательных учреждений возьмут под свое крыло малокомплектные школы и школы с низкими показателями. Поддержка и методическая помощь будут оказываться на специальном интернет-портале. Также учителя смогут повысить квалификацию в Москве за счет республиканского бюджета. В первую группу войдут 100 педагогов.
Со следующего учебного года учителям выделят отдельный день для обслуживания в новых школьных стоматологических кабинетах, оборудование в которых порой даже лучше, чем в поликлиниках. Также Радий Хабиров поручил ускорить процесс цифровизации школ, помочь педагогам с оформлением сельской ипотеки. Ну а к самим учителям Глава Башкортостана обратился с просьбой вакцинироваться от коронавируса, чтобы вновь не уйти на дистанционку.
За три года работы форум оправдал свое название. Качество образования в Башкортостане взлетело на новый уровень. Но проблемы всё же остаются. Основная – нехватка школ. Ускорить ее решение поможет концессионное соглашение между правительством республики и Внешэкономбанком. Опыт такого взаимовыгодного сотрудничества у региона имеется.