В Уфе обсудили проекты роботизации и автоматизации производства

Искусственный интеллект активно внедряется в работу предприятий. Промышленность страны переходит с ручного на цифровое проектирование деталей, что ускоряет процесс производства. О том, как дальше развивать это направление, говорили сегодня на Всероссийском промышленном форуме в Уфе.