В Уфе обсудили проекты роботизации и автоматизации производства

Искусственный интеллект активно внедряется в работу предприятий. Промышленность страны переходит с ручного на цифровое проектирование деталей, что ускоряет процесс производства. О том, как дальше развивать это направление, говорили сегодня на Всероссийском промышленном форуме в Уфе.

Участниками встречи стали представители московского Сколтеха, Евразийского научно-образовательного центра, уфимских технопарков и университетов. Они обсудили проекты в области роботизации, автоматизации процессов и производств. По завершении встречи ректор Сколковского института науки и технологий и высказался о перспективах сотрудничества с Евразийским НОЦ.

Фото №1 - В Уфе обсудили проекты роботизации и автоматизации производства

У нас завязались отношения в области генетики, в области современных технологий проектирования, в области искусственного интеллекта. Короче говоря, у нас достаточно активное взаимодействие.

Александр Кулешов, ректор Сколковского института науки и технологий
Уфимская волна
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