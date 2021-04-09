В Уфе обсудили проекты роботизации и автоматизации производства

Искусственный интеллект активно внедряется в работу предприятий. Промышленность страны переходит с ручного на цифровое проектирование деталей, что ускоряет процесс производства. О том, как дальше развивать это направление, говорили сегодня на Всероссийском промышленном форуме в Уфе.
Участниками встречи стали представители московского Сколтеха, Евразийского научно-образовательного центра, уфимских технопарков и университетов. Они обсудили проекты в области роботизации, автоматизации процессов и производств. По завершении встречи ректор Сколковского института науки и технологий и высказался о перспективах сотрудничества с Евразийским НОЦ.