В Башкирию поступило 226,5 тысяч доз вакцин от коронавируса

В Башкортостан прибыло свыше 220 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» и практически 6,5 тысяч доз препарата «ЭпиВакКорона». Получить свою дозу прививки по выходным жители Уфы и Стерлитамака могут в мобильных пунктах вакцинации.

Привиться можно в торгово-развлекательных центрах и в Башкирском театре оперы и балета. С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Процедура проводится в порядке живой очереди.