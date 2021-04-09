В Уфе общественники проверили состояние проспекта Салавата Юлаева

Проспект Салавата Юлаева в Уфе требует ремонта. Об этом говорят автомобилисты и эксперты регионального штаба ОНФ в Башкортостане. Последние выехали на место, чтобы проверить безопасность дороги. Когда запланирована замена асфальтового покрытия и какие экстренные меры примут в ближайшее время?
– Очень большая колейность, поток без полос ходит хаотично, так скажем.
– Волны какие-то появились вот здесь, на Салаватке, это ужасно просто. Едешь, тормозишь на этих волнах, смотришь в зеркала, чтобы сзади тебе кто-нибудь не приехал, не дай бог.
– Ой, очень страшно, дороги вообще. Дороги, считай, нет. Ушла вместе со снегом.
С мнением автомобилистов, которые проезжают по уфимскому проспекту Салавата Юлаева, солидарны и представители республиканского штаба Общероссийского народного фронта. Они также выехали на место, чтобы вынести профессиональное мнение. Их внимание привлек участок от развязки с улицей Октябрьской революции до путепровода, который сейчас на реконструкции.
Как рассказали городские власти, в ближайшее время на проспекте Салавата Юлаева дорожные службы проведут ямочный ремонт. Это плановые меры. Также стало известно, когда ожидать ремонта.
Уфа с точки зрения автомобильного потока – один из самых оживленных городов. В столице республики зарегистрировано более 500 тысяч транспортных средств. А южный въезд в Уфу со стороны аэропорта и выезд из нее – один из самых загруженных. Каждые сутки здесь, по данным мэрии, проезжают более 125 тысяч автомобилей.