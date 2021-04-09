В Уфе общественники проверили состояние проспекта Салавата Юлаева

Проспект Салавата Юлаева в Уфе требует ремонта. Об этом говорят автомобилисты и эксперты регионального штаба ОНФ в Башкортостане. Последние выехали на место, чтобы проверить безопасность дороги. Когда запланирована замена асфальтового покрытия и какие экстренные меры примут в ближайшее время?

– Очень большая колейность, поток без полос ходит хаотично, так скажем.

– Волны какие-то появились вот здесь, на Салаватке, это ужасно просто. Едешь, тормозишь на этих волнах, смотришь в зеркала, чтобы сзади тебе кто-нибудь не приехал, не дай бог.

– Ой, очень страшно, дороги вообще. Дороги, считай, нет. Ушла вместе со снегом.

С мнением автомобилистов, которые проезжают по уфимскому проспекту Салавата Юлаева, солидарны и представители республиканского штаба Общероссийского народного фронта. Они также выехали на место, чтобы вынести профессиональное мнение. Их внимание привлек участок от развязки с улицей Октябрьской революции до путепровода, который сейчас на реконструкции.

Есть поперечные и продольные трещины. Значит, профессиональный дорожник по характеру трещин может определить степень и причину дефекта. Поперечные – трещина, образовавшаяся в результате температурной деформации, и есть продольные трещины – они самые опасные в плане того, что слабые основания. Фарит Насыров, эксперт регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан

Как рассказали городские власти, в ближайшее время на проспекте Салавата Юлаева дорожные службы проведут ямочный ремонт. Это плановые меры. Также стало известно, когда ожидать ремонта.

После завершения работ по реконструкции съездов транспортной развязки предусмотрен ремонт асфальто-бетонного покрытия проезжей части проспекта Салавата Юлаева от улицы Октябрьской революции до мостового перехода через реку Белую. Эти работы у нас предусмотрены в 2022 году. Лариса Салихова, заместитель начальника информационно-аналитического управления – пресс-службы администрации г. Уфы