В Уфе общественники проверили состояние проспекта Салавата Юлаева

Проспект Салавата Юлаева в Уфе требует ремонта. Об этом говорят автомобилисты и эксперты регионального штаба ОНФ в Башкортостане. Последние выехали на место, чтобы проверить безопасность дороги. Когда запланирована замена асфальтового покрытия и какие экстренные меры примут в ближайшее время?

– Очень большая колейность, поток без полос ходит хаотично, так скажем.

– Волны какие-то появились вот здесь, на Салаватке, это ужасно просто. Едешь, тормозишь на этих волнах, смотришь в зеркала, чтобы сзади тебе кто-нибудь не приехал, не дай бог.

– Ой, очень страшно, дороги вообще. Дороги, считай, нет. Ушла вместе со снегом.

С мнением автомобилистов, которые проезжают по уфимскому проспекту Салавата Юлаева, солидарны и представители республиканского штаба Общероссийского народного фронта. Они также выехали на место, чтобы вынести профессиональное мнение. Их внимание привлек участок от развязки с улицей Октябрьской революции до путепровода, который сейчас на реконструкции.

Фото №1 - В Уфе общественники проверили состояние проспекта Салавата Юлаева

Есть поперечные и продольные трещины. Значит, профессиональный дорожник по характеру трещин может определить степень и причину дефекта. Поперечные – трещина, образовавшаяся в результате температурной деформации, и есть продольные трещины – они самые опасные в плане того, что слабые основания.

Фарит Насыров, эксперт регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан

Как рассказали городские власти, в ближайшее время на проспекте Салавата Юлаева дорожные службы проведут ямочный ремонт. Это плановые меры. Также стало известно, когда ожидать ремонта.

Фото №2 - В Уфе общественники проверили состояние проспекта Салавата Юлаева

После завершения работ по реконструкции съездов транспортной развязки предусмотрен ремонт асфальто-бетонного покрытия проезжей части проспекта Салавата Юлаева от улицы Октябрьской революции до мостового перехода через реку Белую. Эти работы у нас предусмотрены в 2022 году.

Лариса Салихова, заместитель начальника информационно-аналитического управления – пресс-службы администрации г. Уфы
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Уфа с точки зрения автомобильного потока – один из самых оживленных городов. В столице республики зарегистрировано более 500 тысяч транспортных средств. А южный въезд в Уфу со стороны аэропорта и выезд из нее – один из самых загруженных. Каждые сутки здесь, по данным мэрии, проезжают более 125 тысяч автомобилей.

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