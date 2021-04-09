В Башкирии районная газета выиграла грант на продвижение в интернете

В Туймазах редакция районной газеты выиграла федеральный грант на развитие соцсетей. За последние годы тиражи печатного издания упали, сокращается число подписок. Чтобы совсем не потерять аудиторию, журналисты начали осваивать интернет-пространство и придумывать интерактивные конкурсы. Результат оказался успешным, так что даже коллеги из других печатных СМИ в борьбе за читательский интерес просят поделиться опытом.
Узнаваемость и кадры – их главные козыри, говорят в редакции газеты «Туймазинский вестник». Вот уже 90 лет это издание – один из главных источников достоверной информации о жизни района. Но если раньше редкий житель не держал в руках очередной экземпляр, теперь это в основном пенсионеры.
Тираж «Туймазинского вестника» – более 8 тысяч экземпляров. При этом годом ранее цифра была примерно на 6% больше. Количество выпускаемых печатных вариантов газеты с каждым разом становится все меньше, редакции приходится осваивать электронное пространство.
Однако в сети – совсем другие правила и алгоритмы, к которым привыкшие работать по старинке печатники оказались не готовы. Год назад газета выиграла федеральный грант в 650 тысяч рублей на развитие электронной версии издания. Эти деньги пошли на закупку новой техники, обучение сотрудников и продвижение соцсетей.
Ещё на момент написания каждая статья проходит двойное редактирование. В первом случае для газетной полосы, параллельно – для электронной версии издания.
Число просмотров на сайте впервые начало переваливать за 100 тысяч. А чем больше аудитория, тем больше возможностей дополнительно зарабатывать на рекламе. Ну и, конечно, искать новые темы для статей.
Редакция активно подключается к городским мероприятиям, многие из которых организует сама. Для читателей устраивают творческие встречи и мастер-классы. Число подписчиков увеличилось вдвое.
«Туймазинский вестник» стал первым участником пилотного проекта по работе в цифровой среде. Чтобы выжить, газетам приходится перестраиваться под интернет-аудиторию. Но в приоритете все же не потерять своего главного читателя, который любому электронному устройству предпочитает бумажные страницы.