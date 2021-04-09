В Башкирии районная газета выиграла грант на продвижение в интернете

В Туймазах редакция районной газеты выиграла федеральный грант на развитие соцсетей. За последние годы тиражи печатного издания упали, сокращается число подписок. Чтобы совсем не потерять аудиторию, журналисты начали осваивать интернет-пространство и придумывать интерактивные конкурсы. Результат оказался успешным, так что даже коллеги из других печатных СМИ в борьбе за читательский интерес просят поделиться опытом.

Узнаваемость и кадры – их главные козыри, говорят в редакции газеты «Туймазинский вестник». Вот уже 90 лет это издание – один из главных источников достоверной информации о жизни района. Но если раньше редкий житель не держал в руках очередной экземпляр, теперь это в основном пенсионеры.

Тираж «Туймазинского вестника» – более 8 тысяч экземпляров. При этом годом ранее цифра была примерно на 6% больше. Количество выпускаемых печатных вариантов газеты с каждым разом становится все меньше, редакции приходится осваивать электронное пространство.

Однако в сети – совсем другие правила и алгоритмы, к которым привыкшие работать по старинке печатники оказались не готовы. Год назад газета выиграла федеральный грант в 650 тысяч рублей на развитие электронной версии издания. Эти деньги пошли на закупку новой техники, обучение сотрудников и продвижение соцсетей.

Ещё на момент написания каждая статья проходит двойное редактирование. В первом случае для газетной полосы, параллельно – для электронной версии издания.

Главная задача – искать контент. В соцсети мы больше делаем упор на каких-то происшествиях, ДТП, резонансных событиях в республике и стране, а в газете – на жизнь района. Чтобы не зацикливаться на этих буднях, мы сами сидим и придумываем проекты. Регина Мигранова, корреспондент газеты «Туймазинский вестник»

Число просмотров на сайте впервые начало переваливать за 100 тысяч. А чем больше аудитория, тем больше возможностей дополнительно зарабатывать на рекламе. Ну и, конечно, искать новые темы для статей.

Если ты варишься в своем котле, в маленькой сельской глубинке, ты начнешь отставать, ты будешь не интересен, ты просмотров не наберешь. Ты гонораров не получишь, ты будешь не интересен. Эмиль Мусин, корреспондент газеты «Туймазинский вестник»

Редакция активно подключается к городским мероприятиям, многие из которых организует сама. Для читателей устраивают творческие встречи и мастер-классы. Число подписчиков увеличилось вдвое.

Не нужно зацикливаться только на печати. Весной посевная, летом уборочная, осенью дороги и уборка снега. Оксана Максютова, главный редактор газеты «Туймазинский вестник»