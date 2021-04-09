В Уфе приведут в порядок спорткомплекс «Биатлон»

Это обсудили сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров и президент Союза биатлонистов России Виктор Майгров. Кроме того, руководитель организации пообщался с представителями Федерации биатлона и лыжных гонок республики, а также триумфаторами эстафетной гонки чемпионата России.
Безоговорочная победа башкирского квартета на чемпионате страны. Последний раз побеждали в эстафете российских соревнований в 2013 году. Александр Бабчин, Антон Бабиков, Алексей Петров и четвертый этап уже по традиции доверили Эдуарду Латыпову. Нынешний сезон – самый успешный в его карьере. Латыпов был одним из авторов победы сборной России в смешанной эстафете в январе этого года. Таким образом, россияне прервали серию из 43 гонок без медалей. Кроме того, Латыпов провел лучшую гонку в карьере в день рождения, заняв второе место в масс-старте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Успешный сезон стал поводом для встречи на высшем уровне. Глава Башкортостана обсудил с Виктором Майгуровым перспективы развития биатлона в республике. Предстоит привести в порядок лыжероллерную трассу на уфимском спорткомплексе, реконструировать сам объект. Потому как уже в сентябре этого года «Биатлон» примет первенство России среди юниоров. И это только начало.
На встрече с Александром Сидякиным спортсменов и тренера сборной республики Виктора Никитина наградили денежными сертификатами. У вновь созданной республиканской федерации биатлона и лыжных гонок серьезные планы. Нынешней зимой удалось обновить экипировку, раздать снегоходы и ретраки спортшколам Башкортостана. Впереди не менее серьезные планы.
Работа продолжится. А у спортсменов впереди важный сезон – олимпийский. Задача – не просто попасть на Игры, а победить.