В Уфе приведут в порядок спорткомплекс «Биатлон»

Это обсудили сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров и президент Союза биатлонистов России Виктор Майгров. Кроме того, руководитель организации пообщался с представителями Федерации биатлона и лыжных гонок республики, а также триумфаторами эстафетной гонки чемпионата России.

Безоговорочная победа башкирского квартета на чемпионате страны. Последний раз побеждали в эстафете российских соревнований в 2013 году. Александр Бабчин, Антон Бабиков, Алексей Петров и четвертый этап уже по традиции доверили Эдуарду Латыпову. Нынешний сезон – самый успешный в его карьере. Латыпов был одним из авторов победы сборной России в смешанной эстафете в январе этого года. Таким образом, россияне прервали серию из 43 гонок без медалей. Кроме того, Латыпов провел лучшую гонку в карьере в день рождения, заняв второе место в масс-старте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Успешный сезон стал поводом для встречи на высшем уровне. Глава Башкортостана обсудил с Виктором Майгуровым перспективы развития биатлона в республике. Предстоит привести в порядок лыжероллерную трассу на уфимском спорткомплексе, реконструировать сам объект. Потому как уже в сентябре этого года «Биатлон» примет первенство России среди юниоров. И это только начало.

Я с оптимизмом смотрю на дальнейшее развитие нашего вида спорта в Республике Башкортостан. Видя поддержку со стороны Главы республики, хотел сказать ему отдельное спасибо. И даже находясь здесь несколько часов, уже вижу, как решаются вопросы за несколько часов моего прилета в Уфу. Например, жилищные условия для спортсменов, плюс вопросы жилищно-коммунального характера биатлонного комплекса. Виктор Майгуров, президент и член правления Союза биатлонистов России

На встрече с Александром Сидякиным спортсменов и тренера сборной республики Виктора Никитина наградили денежными сертификатами. У вновь созданной республиканской федерации биатлона и лыжных гонок серьезные планы. Нынешней зимой удалось обновить экипировку, раздать снегоходы и ретраки спортшколам Башкортостана. Впереди не менее серьезные планы.

С наступлением оттепели приведем все трассы в порядок, поручения даны, будем докупать недостающий инвентарь. Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан, председатель попечительского совета Федерации биатлона и лыжных гонок Башкортостана

В этом и следующем году у нас в крупнейших городах республики будут созданы зональные лыжно-биатлонные центры, в которых мы сможем проводить учебно-тренировочные сборы и зональные соревнования. Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан