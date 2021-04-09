«Уфа» готовится к матчу против грозненского «Ахмата» с новым главным тренером

Сегодня футбольный клуб подтвердил подписание контракта с 37-летним специалистом Алексеем Стукаловым. Новому наставнику предстоит попытаться спасти «горожан» от вылета из Премьер-лиги. При этом контракт со Стукаловым рассчитан до 2023 года.

Три дня назад на телефон Алексея Стукалова поступил входящий звонок. Сегодня он уже провел вторую тренировку с новой командой. События вокруг тренерского поста флагмана башкирского футбола развивались стремительно. Алексею Стукалову пришлось срочно оставить свой прежний клуб «Велес» и принять новый вызов. Уже в субботу первая проверка для молодого специалиста – домашний матч против «Ахмата».

За одну тренировку сложно что-то поменять. Основной момент на сегодняшний день – это психология. Надеюсь, что смена обстановки, новый тренерский штаб помогут сдвинуться с мертвой точки. Алексей Стукалов, главный тренер ФК «Уфа»

Новый главный тренер «Уфы» – сын известного тренера Бориса Стукалова. В отличие от своего отца он никогда не работал на уровне сильнейшей лиги страны. Тренерский штаб уфимцев пополнился еще одним специалистом. Помогать Алексею Стукалову будет другой молодой тренер Александр Нагорный. Он известен по работе в системе футбольного клуба «Краснодар». С «Ахматом» «Уфа» уже играла в среду. Во втором тайме уфимцы имели несколько хороших шансов отличиться, но снова подвела реализация.

Нам менять ничего не надо. Нужно выйти и понимать, что нам надо взять три очка любой ценой. Не важно, как будет складываться матч. Артем Голубев, полузащитник ФК «Уфа»

Новый главный тренер уже успел разобрать игру будущего соперника. Более того, Алексей Стукалов просмотрел все матчи «Уфы» в весенней части сезона. Пока сложно сказать, что перспективный специалист сможет привнести в игру команды.

Футбол должен быть зрелищным, агрессивным. Мы постараемся измениться в этом направлении. Понятно, что это не сразу произойдет. Мои команды играли в агрессивный футбол. Алексей Стукалов, главный тренер ФК «Уфа»