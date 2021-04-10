Блогера Илью Варламова чуть не ограбили в центре Уфы

В Уфу накануне прибыл известный урбанист Илья Варламов. Блогер прокатился с мэром Уфы на велосипеде по новой набережной, а также прогулялся по району Телецентра.
Променад чуть не закончился банальным гоп-стопом. Во дворе дома №30 по улице Султанова, когда блогер записывал очередное видео, к нему подошли несколько пьяных мужчин.
По словам Варламова, от самого настоящего мордобоя в центре Уфы его спасли те самые заборы, которые он больше всего критикует. После того, как отобрать у московского блогера его технику не получилось, пьяные уфимцы сели в старый "Додж" и исчезли. Кстати, один из них, как выяснилось, живет прямо в этом же доме. Чуть позже любителя алкоголя вышла искать на улицу его жена.
Илья Варламов поспешил сообщить о пьяном водителе в ГИБДД Башкирии.