Блогера Илью Варламова чуть не ограбили в центре Уфы

Была не очень интеллигентная дискуссия о том, не желаю ли я, чтобы господа меня побили. Вопросы стояли остро! С какого я района, почему у меня такая причёска, что я делаю на Султанова, не желаю ли я отдать камеру, флешку и телефон. Господа были очень возбуждены, особенно главный, которого коллеги-гопари звали Кандагаром. Кандагар выглядел как человек, который в середине 90-х впал в кому, и вот в 2021-м проснулся, пошёл к себе домой, но ещё не понял, что эпоха давно ушла.

Илья Варламов, блогер