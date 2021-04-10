Жительница Уфы в возрасте 103 лет сделала прививку от коронавируса

В Башкирии привился от коронавируса самый пожилой местный житель. Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров в своих социальных сетях.

На территории республики вакцинация от коронавируса. По состоянию на 9 апреля, в Башкирии первым компонентом привились уже 169 218 человек, а полностью завершили вакцинацию от ковида 108 534 пациента.

Вот и Валентина Григорьевна Драган, жительница Уфы, тоже вакцинировалась от коронавируса. Примечательно, что уфимке 103 года. И она является сегодня самым пожилым привитым человеком в республике. Прививку, сообщает Радий Хабиров, Валентина Драган сделала на текущей неделе.

Дорогая Валентина Григорьевна! Желаю вам и дальше быть в окружении родных и близких и не болеть. Радий Хабиров, Глава РБ