Житель Башкирии пытался надругаться над женщиной прямо в подъезде

В Уфе женщина едва не стала жертвой 44-летнего жителя Уфимского района. Мужчина напал на нее и пытался совершить преступление против половой неприкосновенности.

Фото №1 - Житель Башкирии пытался надругаться над женщиной прямо в подъезде

Все произошло еще 1 апреля этого года, сообщает пресс-служба СУ СК России по РБ. Следователи узнали, что в тот день 46-летняя уфимка поднималась по лестнице в многоквартирном доме. И здесь, прямо на лестничной клетке, на нее напал мужчина, пытаясь надругаться. Женщина смогла предотвратить страшное преступление против ее половой неприкосновенности, а преступник сразу же скрылся.

Следователи, а также сотрудники полиции принялись изучать кадры с камер видеонаблюдения, допросили жильцов МКД. Вскоре был установлен и дальнейший маршрут подозреваемого преступника. Скоро злоумышленника нашли.

Следственным отделом по Октябрьскому району г. Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), задержан 44-летний житель Уфимского района. Мужчина сознался в совершенном преступлении.

Пресс-служба СУ СК России по РБ

Мужчине предъявлено обвинение. Пока что преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела все еще продолжается.

Фото: Пресс-служба СУ СК России по РБ

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