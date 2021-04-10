Житель Башкирии пытался надругаться над женщиной прямо в подъезде

В Уфе женщина едва не стала жертвой 44-летнего жителя Уфимского района. Мужчина напал на нее и пытался совершить преступление против половой неприкосновенности.
Все произошло еще 1 апреля этого года, сообщает пресс-служба СУ СК России по РБ. Следователи узнали, что в тот день 46-летняя уфимка поднималась по лестнице в многоквартирном доме. И здесь, прямо на лестничной клетке, на нее напал мужчина, пытаясь надругаться. Женщина смогла предотвратить страшное преступление против ее половой неприкосновенности, а преступник сразу же скрылся.
Следователи, а также сотрудники полиции принялись изучать кадры с камер видеонаблюдения, допросили жильцов МКД. Вскоре был установлен и дальнейший маршрут подозреваемого преступника. Скоро злоумышленника нашли.
Мужчине предъявлено обвинение. Пока что преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела все еще продолжается.
Фото: Пресс-служба СУ СК России по РБ