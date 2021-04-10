Житель Башкирии пытался надругаться над женщиной прямо в подъезде

Все произошло еще 1 апреля этого года, сообщает пресс-служба СУ СК России по РБ. Следователи узнали, что в тот день 46-летняя уфимка поднималась по лестнице в многоквартирном доме. И здесь, прямо на лестничной клетке, на нее напал мужчина, пытаясь надругаться. Женщина смогла предотвратить страшное преступление против ее половой неприкосновенности, а преступник сразу же скрылся.