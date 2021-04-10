«Полки были забиты наркотиками»: в Уфе изъяли самую крупную в этом году партию наркотических веществ
В Уфе изъята самая крупная партия наркотических веществ в
этом году – 12 килограммов. Также задержаны мужчина, занимающийся
складированием, фасовкой и распространением, и его сообщница.
Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, молодых людей поймали
с поличным в садовом товариществе, расположенном на территории Уфы. По данным
полиции, задержанный оказался крупным поставщиком. Он распространял «мефедрон»,
гашиш, марихуану, амфетамин, МДМА. Найден был даже кокаин.
Наркотики предназначались для дальнейшего сбыта в нескольких
регионах страны. Сотрудники Управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД республики обнаружили целый склад с наркотиками. Благодаря
умелым и слаженным действиям полицейских сбытчик лишился особо крупной партии
товара, стоимость которой на «черном рынке» может оцениваться на сумму свыше 30
миллионов рублей.
Пресс-служба МВД по РБ
Предварительно установлено, что 29-летний житель Уфы являлся «складом-закладчиком».
В ходе досмотра правоохранители обнаружили свертки с порошкообразным веществом,
их сразу же изъяли. Химическая экспертиза подтвердила, что в этих свертках
находилось вещество мефедрон весом свыше 17 граммов.
Вскоре правоохранители задержали и сообщницу мужчины – 25-летнюю
женщину. В квартире у нее оказался настоящий склад наркотических веществ.
Как оказалось, влюбленная пара хранила весь товар в шкафу
среди вещей. Полки были забиты наркотиками разных видов: марихуана,
мефедрон, гашиш, марихуана, амфетамин, МДМА и даже кокаин. Их количества,
по оперативным данным, хватило бы на размещение в 24 000 тайниках. Этот
подпольный товар подозреваемые планировали распространить сразу в
нескольких регионах России.
Пресс-служба МВД по РБ
Также было найдено в дальнейшем еще три тайных места с уже
подготовленным товаром. Оказалось, что для транспортировки наркотиков
задержанный использовал очень необычный способ – перевозил в автомобильной
люльке для новорожденных. Так он надеялся вызвать меньше подозрений.
Эта самая крупная партия наркотических веществ, изъятая в
республике сотрудниками полиции в этом году. Свою вину злоумышленники
признали и в настоящий момент молодые люди заключены под стражу. В
отношении них по факту покушения на сбыт наркотических веществ возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 –
п. «г» ч.5. ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.