«Полки были забиты наркотиками»: в Уфе изъяли самую крупную в этом году партию наркотических веществ

В Уфе изъята самая крупная партия наркотических веществ в этом году – 12 килограммов. Также задержаны мужчина, занимающийся складированием, фасовкой и распространением, и его сообщница.

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, молодых людей поймали с поличным в садовом товариществе, расположенном на территории Уфы. По данным полиции, задержанный оказался крупным поставщиком. Он распространял «мефедрон», гашиш, марихуану, амфетамин, МДМА. Найден был даже кокаин.

Наркотики предназначались для дальнейшего сбыта в нескольких регионах страны. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики обнаружили целый склад с наркотиками. Благодаря умелым и слаженным действиям полицейских сбытчик лишился особо крупной партии товара, стоимость которой на «черном рынке» может оцениваться на сумму свыше 30 миллионов рублей. Пресс-служба МВД по РБ

Предварительно установлено, что 29-летний житель Уфы являлся «складом-закладчиком». В ходе досмотра правоохранители обнаружили свертки с порошкообразным веществом, их сразу же изъяли. Химическая экспертиза подтвердила, что в этих свертках находилось вещество мефедрон весом свыше 17 граммов.

Вскоре правоохранители задержали и сообщницу мужчины – 25-летнюю женщину. В квартире у нее оказался настоящий склад наркотических веществ.

Как оказалось, влюбленная пара хранила весь товар в шкафу среди вещей. Полки были забиты наркотиками разных видов: марихуана, мефедрон, гашиш, марихуана, амфетамин, МДМА и даже кокаин. Их количества, по оперативным данным, хватило бы на размещение в 24 000 тайниках. Этот подпольный товар подозреваемые планировали распространить сразу в нескольких регионах России. Пресс-служба МВД по РБ

Также было найдено в дальнейшем еще три тайных места с уже подготовленным товаром. Оказалось, что для транспортировки наркотиков задержанный использовал очень необычный способ – перевозил в автомобильной люльке для новорожденных. Так он надеялся вызвать меньше подозрений.

Эта самая крупная партия наркотических веществ, изъятая в республике сотрудниками полиции в этом году. Свою вину злоумышленники признали и в настоящий момент молодые люди заключены под стражу. В отношении них по факту покушения на сбыт наркотических веществ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – п. «г» ч.5. ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Пресс-служба МВД по РБ