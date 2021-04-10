Владимир Путин обсудил с президентом Турции противоковидные меры

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В числе прочего отдельно обсуждали противоэпидемические меры, которые направлены на сохранение здоровья туристов.

Реждеп Эдорган сообщил руководителю России, что турецкими властями принимается ряд противоэпидемический мер, передает пресс-служба президента России. В целом, если говорить об этих мерах, то их основная цель заключается в безопасности иностранных туристов, в том числе российских. На данный момент поддерживается плотный контакт между линиями профильных структур.