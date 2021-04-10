В Башкирии число выздоровлений после коронавируса увеличилось на 190 случаев

В Башкирии сокращается не только ежедневное количество выявляемых фактов заражения коронавирусом, но и число активных ковид-больных. Согласно последним данным, за сутки было выписано больше людей, чем выявлено новых заболевших.

По информации оперативного штаба республики, в Башкирии за сутки зарегистрировано 102 случая заражения коронавирусной инфекцией, а с начала пандемии – 33 396 фактов.

Выписано за сутки в республике 190 пациентов, переболевших коронавирусом. За весь период пандемии излечились 29 381 человек.