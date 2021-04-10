В России коронавирус подтвердился у 8,7 тысяч человек за минувшие сутки

В России, по состоянию на 10 апреля, продолжают лечиться от коронавируса 271 760 человек. При этом за все время пандемии в стране было выявлено 4 632 688 случаев заражения.

Согласно федеральным данным, в России за сутки подтвердилось 8 704 случаев заражения ковидом среди граждан. Но за этот же период по выздоровлению выписано 9 579 человек. Всего в стране благополучно завершили лечение к 10 апреля 4 258 279 пациентов, у которых равнее подтвердился диагноз.